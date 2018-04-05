Вооруженные люди напали на университет в Турции, есть жертвы

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Анкара, 5 апреля. Четыре человека погибли в четверг в результате вооруженного нападения на университет, расположенный на западе Турции. Об этом пишет турецкая газета Hrriyet.

#BREAKING Four people reportedly killed in university shooting in Turkey’s Eskiehir https://t.co/YnuR5Y5los pic.twitter.com/sSGWczbtdg — Hrriyet Daily News (@HDNER) April 5, 2018

Согласно информации издания, нападение совершено в турецком городе Эскишехир.

По некоторым данным, жертвами атаки стали четыре преподавателя учебного заведения.

В настоящее время другие детали и подробности не известны.

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