Украинцы штурмуют приемную киевского депутата ради бесплатных куличей и кагора

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Киев, 5 апреля. Украинцы штурмуют приемную депутата киевской рады Вагана Товмасяна, выстроившись в огромную очередь. Ажиотаж вызван раздачей бесплатных пасхальных продуктовых наборов, в которые входит бутылка вина «Кагор».

Информация об алкогольных продпайках быстро распространилась в украинских соцсетях. Продуктовый комплект был также выдан учащимся школ Святошинского района украинской столицы. На снимках, опубликованных в Сети, видно, что в набор с символикой благотворительного фонда Товмасяна входят пасхальный кулич и кагор.

В общественной приемной депутата выдача продуктовых наборов к Пасхе началась 2 апреля. Как сообщают украинские СМИ, жители Киева готовы стоять часами в очереди, чтобы получить продпаек с бутылкой вина.

Напомним, в этом году православные христиане празднуют Пасху 8 апреля.

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