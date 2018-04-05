Дикая земля: американский бизнесмен рассказал о жизни в украинском селе

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Бердянск, 5 апреля. Американский бизнесмен Питер Сантенелло рассказал о жизни в украинском селе Осипенко под Бердянском. Предприниматель поделился тяготами жизни местного населения и посоветовал каждому иностранцу последовать его примеру жизни на первозданной, «дикой» земле, чтобы расширить горизонты и извлечь уроки.

По словам Сантенелло, проблемы украинских сельских жителей вращаются вокруг сокращения государственных субсидий на электричество и покупки достаточного количества гусей на зиму. При этом семья, в которой жил американец, была устроена лучше всех из тех, за кем он наблюдал — финансовые трудности сплотили ее членов, которые решали все проблемы вместе.

«Нехватка средств сделала эту семью сильной», — заявил бизнесмен.

Он назвал украинскую деревню одновременно сложным и особенным местом, «вшитые в материю которого уроки могут открыть душу и разум человека для достижения новых высот».

«Всем иностранцам (или украинцам, не имеющим такого опыта), мечтающим расширить горизонты и извлечь свои собственные уроки, советую немного пожить в украинском селе. Ни один оплачиваемый опыт не заменит тех ценностей, которые я обрел на этой дикой земле», — порекомендовал Сантенелло в интервью журналу «Новое время».

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