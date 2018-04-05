Ричи Блэкмор рассказал, почему не пригласил Медведева на свой концерт

В закладки

Москва, 5 апреля. Знаменитый британский гитарист и автор песен, один из основателей хард-рок групп Deep Purple, Rainbow Ричи Блэкмор сообщил о своем желании встретиться с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.

«Я бы хотел встретиться с ним (Медведевым – ред.), — поделился Блэкмор с журналистами. — Я не приглашал его на концерт, потому что мне кажется, у такого важного человека нет времени смотреть на такие группы, как мы».

Рок-музыкант отметил, что любит русскую народную музыку. По его словам, во время гастролей в России он всегда приобретает диски с народной музыкой. Блэкмор признался, что его «даже вдохновили несколько песен».

Отметим, что 8 апреля гитарист в составе Rainbow выступит в московском СК «Олимпийский», а 11 апреля — в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Кроме того, группа Deep Purple многократно выступала в России, где у нее много поклонников, в число которых входит и Медведев.

Напомним, несколько дней назад премьер-министр России поздравил с профессиональным праздником работников культуры.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.