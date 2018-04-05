«Побираемся, как собаки»: пенсионерка из агитационного видео пожаловалась на Порошенко

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Киев, 5 апреля. Пенсионерка Раиса Кузьменко из агитационного ролика президента Украины Петра Порошенко пожаловалась, что ей ни копейки не заплатили за рекламу. Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1»

В агитационном ролике Петра Порошенко рассказывалось о повышении пенсий, при этом его участница жительница Чернигова получает всего лишь 1,9 тысяч гривен. По словам женщины, 1,5 тысяч гривен уходит на оплату коммунальных услуг, а остальные деньги она пытается растянуть на месяц. Она добавила, что пенсионерам приходится побираться, как собакам.

«Банку молока взяла, вскипятила – этого мне хватит на неделю. Я хочу и яблоко, и апельсин, и мандаринку взять… Я пошла в магазин – 12 гривен буханка хлеба, мяса я не могу купить, не остается. Как собака ходит по улице, собирает. Нашла косточку – съела, так и нам», – рассказала Кузьменко.

Женщина пожаловалась на Порошенко, ее не предупредили о том, что ролик будет пропагандистским.

«Сказали, что на рекламу – мы рекламу проведем и вас приведем на рекламу. Может какую копейку бы хоть заплатили. Я ничего не почувствовала хорошего», - сказала украинская пенсионерка.

Пиарщики украинского президента сняли видео, в котором говорится о жизни на Украине — повышении пенсий, строительстве дорог, образовательных учреждений. Ранее певица Анастасия Приходько заявила, что ее не предупреждали, что ролик снимается в поддержку Порошенко.

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