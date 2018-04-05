Лавров задал неудобные вопросы о британской лаборатории, представившей доклад по делу Скрипаля

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Москва, 5 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что британскую лабораторию в Портон-Дауне следует проверить на выполнение обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия.

Лавров подчеркнул, что деятельность британской лаборатории в Портон-Дауне вызывает много вопросов. Он напомнил, что британские эксперты смогли установить, каким веществом был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль в Солсбери, однако не смогли выявить его происхождение. В связи с этим глава МИД РФ задал ряд неудобных вопросов.

«Вопрос о том, имеется ли у этой лаборатории аналог такого вещества, который, судя по всему, и послужил маркером для определения того, что называется «Новичком», этот вопрос остается открытым, — констатировал российский министр. — И вообще, лаборатория вызывает некоторые вопросы с точки зрения того, как ее существование, ее деятельность соотносятся с выполнением обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия».

Напомним, Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Скрипалей, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила. Заявление России по «делу Скрипаля» поддержали в ОЗХО 14 стран.

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