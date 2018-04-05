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Страстная пятница 2018: история, обряды и традиции, что нельзя делать, как соблюдать пост
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    Страстная пятница 2018: история, обряды и традиции, что нельзя делать, как соблюдать пост

    16:18  5 Апреля 2018
    443

    Страстная пятница 2018: история, обряды и традиции, что нельзя делать, как соблюдать пост

    Шестого апреля 2018 года для православных христиан, отмечающих праздники по юлианскому календарю, наступает самый скорбный и трагический день Страстной неделиВеликая (страстная) пятница. В Страстную пятницу верующие вспоминают суд над Иисусом, его крестные муки, смерть, завершившую земную жизнь Христа, и погребение.

    Когда православные отмечают Страстную пятницу в 2018 году

    Страстная пятница для православных наступает 6 апреля, за два дня до Пасхи, которую в этом году отмечают 8 апреля.

    Католики, протестанты и другие церкви, живущие по западному календарю, встретили Пасху 1 апреля.

    Что вспоминают в Страстную пятницу

    Страстная пятница посвящена окончанию земной жизни Христа

    Согласно евангельской истории, именно в Страстную пятницу Иисус был предан суду, приговорен к казни на кресте, подвергся бичеванию, а затем совершил крестный путь на Голгофу, где был распят и умер, завершив земную жизнь. Также в Великую пятницу вспоминают снятие тела Иисуса с креста и погребение.

    В Евангелиях от Иоанна и Марка рассказывается, что после вынесения Христу приговора он был подвергнут бичеванию. После бичевания римские воины насмехались над Иисусом — надели на него багряницу, возложили на голову терновый венок, в правую руку вложили трость и падали перед ним на колени со словами: «Радуйся, царь иудейский», а затем плевали в него и били по голове и по лицу.

    По приговору Понтия Пилата Иисус был распят за стенами Иерусалима на горе Голгофе, куда он сам нес свой крест. Вместе с Иисусом были распяты два разбойника. Когда Иисус умер, один из римских воинов воткнул ему в подреберье копье, чтобы удостовериться в его смерти.

    После этого тело Иисуса было снято с креста и погребено в вырубленной в скале гробнице близ Голгофы, чтобы пребывать там до момента воскресения — Пасхи.

    Как поститься в Страстную пятницу

    В православии и в народной традиции Страстная пятница — в знак уважения к христовым мукам — один из самых строгих дней Великого поста. Согласно самой строгой версии поста, в этот день принято полностью воздерживаться от пищи, по крайней мере, до вечера. После службы и выноса плащаницы постящимся дозволяется только хлеб с холодной водой.

    Великая пятница: народные обычаи, традиции и приметы

    Служба в Страстную пятницу одна из самых волнующих

    На Руси Великую пятницу очень чтили. Верующие постились, ходили в храмы, а зажжение во время службы свечи несли горящими домой и ставили перед иконой. Так же делалось и во время богослужения на Пасху. Этот обычай жив и поныне.

    Были и народные приметы, связанные со Страстной пятницей.

    Так считалось, что кулич, испеченный в Великую пятницу, может храниться целый год — он не плесневеет и обладает целебными свойствами.

    Считалось, что хорошая погода в Страстную пятницу сулит хороший урожай.

    В Великую пятницу кормящим матерям разрешалось отлучать детей от груди.

    Также существовал обычай в Великую пятницу изгонять из дома предметы, предположительно, заговоренные недругами или завистниками. Для этого избу обходили с зажженной свечей, считалось, что рядом с предметами, от которых идет «сглаз», свеча начинает трещать. «Плохую» вещь старались выбросить или отдать, чтобы не навлечь беды на себя и близких.

    Страстная пятница: что нельзя делать

    В Страстную пятницу считалось грехом протыкать землю железом — в память о том, что руки и ноги Христа при распятии пронзили гвоздями. Поэтому в этот день категорически запрещались все работы, связанные с пахотой и боронованием. Под запретом была рубка дров и любые работы, для которых нужен был металлический инвентарь — ножи, пилы и т.д. Нельзя было и резать пищу ножами. Женщинам категорически запрещалось в этот день шить, вязать и вышивать.

    Вообще хозяйственные хлопоты в Страстную пятницу не поощрялись — все работы по дому следовало закончить в Чистый четверг. Особенно порицались хозяйки, которые не успели в четверг закончить стирку — их осуждали всей деревней.

    Можно было только заканчивать приготовление пасхальной пищи, выпечку куличей и окраску яиц.

    Также в Страстную пятницу на Руси было не принято веселиться, смеяться, петь и даже громко разговаривать. По поверью, тот, кто позволяет себе веселье в Страстную пятницу, весь год будет лить слезы.

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    Автор: Ольга Василенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #народные традиции #пасха #страстная пятница
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