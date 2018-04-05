Путин ответил Жириновскому, почему не стоит оценивать работу властей по улыбкам россиян

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Москва, 5 апреля. Президент России Владимир Путин поставил под сомнение тот факт, что улыбки людей могут быть критерием хорошей работы властей.

Во время заседания Государственного совета лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к Путину с предложением активнее использовать видеокамеры на улицах городов России. По словам Жириновского, таким образом можно будет оценивать работу местных властей. Как пояснил лидер ЛДПР, если люди идут по улице улыбаясь — они удовлетворены работой властей и состоянием дел в своем регионе.

Выслушав Жириновского, Путин усомнился в том, что улыбка покажет настоящую картину.

«Вряд ли это отразит реальное состояние дел в экономике региона», — отметил Путин, поблагодарив Жириновского за предложение.

Напомним, на заседании Госсовета российский лидер также призвал бизнес и власти не быть «временщиками».

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