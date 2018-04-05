Путин, Эрдоган и Рухани: Сирия останется целостной, все противоречия решаемы

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4 апреля в Анкаре завершилась двухдневная трехсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана. Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани обсудили целый ряд двусторонних вопросов, однако основной темой встречи, безусловно, стала Сирия и взаимодействие трех держав на ее территории.

Итоги встречи в Анкаре были озвучены в совместном заявлении, в котором стороны подчеркнули единство общих позиций России, Турции и Ирана по устройству послевоенной Сирии. Без сомнения, одной из тем, сближающих позиции трех государств, является т. н. «курдский вопрос».

Единая независимая Сирия

Согласно тексту совместного заявления, Россия, Турция и Иран разделяют единую позицию в части будущего устройства сирийского государства. Участники встречи в Анкаре будут стремиться к сохранению территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и не допустят расчленения ее территории.

Будущая Сирия должна остаться единой, с независимым и суверенным правительством, а государство должно быть построено на светских принципах, с обязательным отделением религиозной жизни от вопросов государственного управления.

Кроме того, стороны подчеркнули, что будущее руководство Сирии должно быть выбрано на всеобщих выборах после завершения процесса мирного урегулирования и принятия новой конституции страны.

Вдобавок к этому основополагающему моменту, Эрдоган сделал заявление, что сирийский народ пережил тяжелейший кризис, но «мы все знаем, кто победил». Вне зависимости от прошлых, весьма негативных комментариев турецкого президента в адрес Башара Асада, такое заявление является радикальным поворотом в отношении Анкары к действующим властям Сирии.

Фактически Турция снимает набившее оскомину требование «Асад должен уйти» и признает победу Дамаска в гражданском конфликте, предпочитая выстраивать будущие отношения именно с центральным правительством, а не со стремительно теряющей влияние и территории «оппозицией».

В совместном заявлении четко определены и стороны конфликта, которые однозначно не будут допущены к процессу будущего мирного урегулирования в Сирии. В числе таковых названы «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и «Ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в РФ), преимущественно опирающаяся на провинцию Идлиб.

Таким образом, Анкара вынуждена признать наличие террористического анклава в «джихадистском» Идлибе, что, безусловно, определяет дальнейшие действия по его блокаде и последующей зачистке. Конечно, реальная политика Турции на северо-западе Сирии будет меняться не так быстро, как политические заявления ее лидеров, однако обратный разворот к поддержке «зеленых» в Идлибе после таких заявлений стал гораздо менее вероятным.

В практическом плане турецкие власти подтвердили, что будут обеспечивать свою зону деэскалации в Идлибе и активно работать с другими сторонами над прекращением боевых действий в Сирии. Также Турция продолжит способствовать возвращению сирийских беженцев на территории, свободные от «Исламского государства» и курдских формирований — YPG и SDF.

Различия по курдам

Очевидно, что солидарная приверженность лидеров трех стран идее территориальной целостности Сирии ставит крест на любых планах построения независимого Курдистана. Ни одна из сторон переговоров не готова терпеть оторванные от действительности и противоречащие друг другу требования представителей разношерстных курдских кланов, в особенности если они опираются на американские штыки.

Для Турции (в первую очередь) и для Ирана «курдский вопрос» прямо влияет на их собственную состоятельность как суверенных государств. Более того, как уже ясно, ни они, ни Россия, ни, тем более, Сирия не собираются всерьез обсуждать перспективы создания даже сугубо «внутрисирийского» курдского анклава. Хотя бы потому, что его появление немедленно подстегнет сепаратистские процессы в сопредельных странах.

В том, что «курдская мечта» так и останется нереализованной, курды должны винить себя сами. Дело даже не в их разрозненности или несговорчивости — с этим еще можно было бы мириться. Дело в том, что в сирийском кризисе курды предстали как несамостоятельная, марионеточная сила, которую можно банально перекупить. Обсуждать что-то именно с ними смысла попросту нет.

При этом позиция Турции по курдскому вопросу на переговорах оказалась гораздо более радикальной, нежели заявления Ирана. На встрече в Анкаре Эрдоган заявил, что в интересах Турции — принятие подхода, в рамках которого все стороны будут совместно бороться не только с террористами «Исламского государства» или идлибской «Ан-Нусры», но и с курдскими повстанцами, захватившими районы северной и восточной Сирии.

С другой стороны, иранские власти неоднократно подчеркивали, что турецкие войска тоже должны как можно скорее покинуть район Африна, передав контроль над ним сирийским правительственным силам. В частности, перед вылетом в Анкару Рухани заявил, что все те иностранные военные, чье присутствие не согласовано с Дамаском, должны покинуть территорию Сирии. Данное заявление касалось не только сил международной коалиции, руководимой США, но и турецкой армии, также находящейся на севере Сирии без разрешения официального Дамаска.

Впрочем, позиция Ирана в данном вопросе также весьма двойственная. Несмотря на то, что его вооруженные силы не принимают участия в сирийской войне, Тегеран действует в Сирии через разветвленную сеть шиитских военных формирований — ливанскую «Хезболлу», афганский «Фатимиюн», арабские отряды шиитской милиции «Аль-Хашд Аш-Шааби» и спецподразделения «Аль-Кудс», организационно входящие в Корпус Стражей Исламской революции (КСИР). Все эти «парамилитари», часто снабженные самым передовым оружием, действуют на территории соседней страны без официального приглашения Дамаска, в фактическом статусе комбатантов и прокси-сил.

Скорее всего, именно позиция нашей страны позволит увязать противоречия между Турцией и Ираном. Так, во время недавнего наступления на позиции «Ан-Нусры» в провинциях Хама и Идлиб Россия не только обеспечила авиационную поддержку, но и выступила с инициативой создания зоны деэскалации в провинции, что позволило разделить и уладить между собой интересы Анкары и Тегерана.

Американский фактор

К сожалению, послевоенное урегулирование в Сирии не станет немедленным итогом переговоров в Анкаре. По итогам встречи Эрдоган потребовал от курдов и их американских союзников немедленно покинуть сирийский город Манбидж. Данное требование было ожидаемо проигнорировано США и правительством «Сирийского Курдистана», которые поспешили заявить, что «Турции нечего делать в Манбидже».

Эрдоган также заявил, что турецкая армия покинет территорию Сирии только после того, как будет ликвидировано военно-террористическое присутствие курдских SDF и YPG в приграничных с Турцией районах — после чего эти территории могут быть немедленно переданы центральному правительству в Дамаске. До этого момента, по заверению Анкары, операции турецкой армии против курдов будут продолжены.

Вполне очевидно, что в таком сценарии, напрямую не затрагивающем легитимность официальной сирийской власти, Россия и Иран не будут мешать туркам закрывать сепаратистский «курдский проект» США. В этом случае Турция будет выступать реальным тараном, который может принудить курдов к миру на условиях Дамаска, без игр в фальшивую независимость под военным зонтиком Пентагона и ЦРУ. В свою очередь, Турция поблагодарила Россию и Иран за понимание турецкой позиции по Африну в период проведения операции против курдов и выразила мнение, что все противоречия по будущему Сирии можно разрешить.

В целом, несмотря на отдельные разногласия сторон по рабочим вопросам, встреча в Анкаре стала реальным шагом в сторону мирного сирийского урегулирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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