«Слишком долго торговались»: Турция объяснила, почему предпочла С-400 американским Patriot

В закладки

Анкара, 5 апреля. Турция рассматривала вариант с покупкой американских ЗРК Patriot, однако США «слишком долго торговались», поэтому в конечном итоге выбор пал на российские системы С-400. Об этом в четверг заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, Россия проявила большую гибкость в вопросе цены, а также предложила более выгодные условия по передаче вооружения и его обслуживании. Калын подчеркнул, что главными критериями для Турции в вопросе закупки ЗРК являются цена, условия поставки и передача технологий, пишет «Комсомольская правда».

«О системах Patriot мы проводили переговоры с США, наш президент обсуждал эту тему с президентом США Дональдом Трампом. Но достичь понимания с производителями Patriot не удалось. А Россия быстро пошла навстречу в отношении ЗРК С-400», — цитирует чиновника представитель президента, выступая на пресс-конференции в Анкаре.

Ранее сообщалось о том, что Турция заключила контракт с Россией на закупку С-400, чем вызвало протесты со стороны НАТО, которая заявила, что не сможет интегрировать российские ЗРК в общую систему ПВО. США же пригрозили Турции санкциями, если она не откажется от покупки.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.