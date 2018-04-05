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«Снайперский пакет для Украины»: Вашингтон готовит новые предложениях по оружию для Киева
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    «Снайперский пакет для Украины»: Вашингтон готовит новые предложениях по оружию для Киева

    15:34  5 Апреля 2018
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    «Снайперский пакет для Украины»: Вашингтон готовит новые предложениях по оружию для Киева

    Киев, 5 апреля. Американский сенатор  Роберт Портман рассказал о подготовке в Вашинтоне так называемого снайперского пакета для Украины. По его словам, после соответствующих изменений в законодательстве Штаты будут готовы предложить Киеву оборонительное вооружение для защиты от снайперских выстрелов.

    «Сейчас проходят дополнения в законодательстве США, которые позволят нам предложить снайперский пакет для Украины — это оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов для украинской армии», — пояснил он, заметив, что ВСУ приблизились к стандартам НАТО.

    Напомним, ранее США приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение для защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Об этом 27 декабря 2017 года заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нуэрт.

    Месяцем ранее комитет по вооружённым силам сената США опубликовал проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, согласно которому Белый дом намерен выделить Украине 350 млн долларов в качестве военной помощи.

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    Автор: Алексей Громов
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    #сша #украина #оружие #армия #снайперы
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