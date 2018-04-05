Депутат Рады рассказал, кому выгодна война в Донбассе

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Киев, 5 апреля. Продолжение войны на Донбассе выгодно украинским коррупционерам. Соответствующее мнение выразил депутат Верховной рады Владимир Парасюк. По словам народного депутата, взяточники зарабатывают на противостоянии.

Так, отвечая на вопрос журналиста о том, кому, по его мнению, с украинской стороны выгодно продолжение войны на Донбассе, Парасюк сказал: «Коррупционеры, которые зарабатывают на этой войне и с помощью этой войны держат общество в страхе».

«Но украинцы не пугливые», — добавил нардеп.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что конфликт на территории Донбасса выгоден только Соединенным Штатам.

Конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года, когда самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) заявили о независимости после произошедшего в Киеве государственного переворота.

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