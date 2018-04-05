Продажи новых машин в России возросли почти на 14%

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Москва, 5 апреля. Продажи новых легковых коммерческих автомобилей в России в марте возросли почти на 14%. Всего за месяц было продано 157,28 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

Как подчеркнул глава Ассоциации Йорг Шрайбер, март стал 12 месяцем в периоде непрерывного восстановления российского авторынка, передает РИАМО.

«С этого момента будет значительно труднее, хотя с другой стороны, гораздо более ценно для рынка, достичь существенного роста на постоянной основе», — отметил он.

В АЕБ добавили, что эксперты Ассоциации ожидают продолжение роста продаж автомобилей в России и дальше. В целом специалисты прогнозируют, что показатель увеличится в 2018 году по сравнению с прошлым на 10%, а общее число реализованных автомобилей составит 1,75 миллиона штук.

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