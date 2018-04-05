Путин призвал не давать госконтракты в области жизнеобеспечения «кому ни попадя»

В закладки

Москва, 5 апреля. Нельзя отдавать случайным людям заказы, касающиеся оказания услуг в сфере жизнеобеспечения, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета. Он подчеркнул, что государству следует внимательно выбирать и оценивать предприятия малого бизнеса при выборе подрядчика.

«Заборы ведь могут частные компании», отметил Путин, однако чувствительные вопросы нельзя оставлять на самотек.

«Вот о чем речь. Там, где чувствительные [вопросы], там где о жизнеобеспечении идет речь, я об этом — надо смотреть, что за компании, конечно. Нельзя отдавать кому ни попадя», — заявил Путин.

Напомним, сегодня в Москве проходит заседание Государственного совета, посвященное теме развития конкурентной экономики в России. В ходе заседания глава ФАС Игорь Артемьев предложил создать специальный реестр услуг, которые бы при госзакупках отдавались бы исключительно малому бизнесу — так он отреагировал на замечания президента о том, что крупные госкорпорации в России вытесняют малый бизнес, приводя к «картелизации экономики».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.