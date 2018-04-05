Лавров объяснил, что США могут сделать для борьбы с терроризмом в Сирии

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Москва, 5 апреля. Российская Федерация и Соединенные Штаты могли бы делать намного больше, чтобы помочь решить проблему терроризма в Сирии, а также для запуска политического процесса в этой республике. Об этом в четверг заявил глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров.

«По линии военных налажен деконфликтинг, диалог с целью избежания непредвиденных ситуаций — это работает. Но и Москва, и Вашингтон могли бы делать гораздо больше для того, чтобы помочь решить проблему окончательного искоренения терроризма из Сирии, помочь решить проблему обеспечения гуманитарных потребностей всего сирийского народа», — подчеркнул российский министр.

Лавров отметил, что вместо решения проблем Соединенные Штаты, видимо, планируют сформировать некое квазигосударство в Сирии.

Он также добавил, что Вашингтон мог бы сделать намного больше для запуска политического процесса без каких-то предшествующих условий, согласно резолюции Совета безопасности ООН.

«Однако пока в позиции США и их западных союзников мы видим предварительные условия», — резюмировал Лавров.

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