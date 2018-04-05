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Мутко надеется, что после матча между «Арсеналом» и ЦСКА все забудут о «деле Скрипаля»
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    Мутко надеется, что после матча между «Арсеналом» и ЦСКА все забудут о «деле Скрипаля»

    15:25  5 Апреля 2018
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    Мутко надеется, что после матча между «Арсеналом» и ЦСКА все забудут о «деле Скрипаля»

    Москва, 5 апреля. Вице-премьер России Виталий Мутко надеется, что по результатам первого четвертьфинального матча Лиги Европы между лондонским «Арсеналом» и московским ЦСКА все будут говорить о футболе, а не о политике и так называемом «деле Скрипаля».

    По словам Мутко, в Лондон отправилось примерно 500 российских болельщиков. Он рассчитывает, что после матча между британским и российским клубами все будут говорить только о футболе, а не о политике, имея в виду «дело Скрипаля».

    Мутко выразил сожаление по поводу того, что правоохранительные органы России и Великобритании не могут на сегодняшний день обмениваться опытом.

    «Это все (взаимодействие — Прим.ред.) дает возможность предотвращать какие-то провокации, беспорядки. А сейчас, конечно, с Великобританией этого нет», — заявил он.

    Напомним, первый матч 1/4 финала ЛЕ между «Арсеналом» и ЦСКА состоится 5 апреля и начнется в 22.05 по московскому времени.

    В начале марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в британском городе Солсбери, по версии британских правоохранителей, воздействию нервно-паралитического вещества под названием «Новичок».

    Британские власти утверждают, что к инциденту якобы причастна Россия, Москва категорически отрицает все спекуляции на этот счет.

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    Автор: Дана Балан
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    #футбол #россия #цска #мутко #лига европы #британия #арсенал #дело скрипаля
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