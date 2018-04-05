Обряд вуду был бы эффективнее: в Киеве оценили новую жалобу Украины на «Северный поток-2»

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Киев, 5 апреля. Украинский политолог Юрий Романенко прокомментировал заявление парламента страны, в четверг призвавшего мировоое сообщество запретить строительство «Северного потока-2».

По его словам, эффективнее было бы провести обряды вуду, чем принимать подобные «документы».

«Проще было провести коллективный обряд вуду, по крайней мере, в плане эффектности это дало бы гораздо больший эффект. Может быть, немецкие политики перепугались бы…» — написал Романенко в Telegram, комментируя новую жалобу Украины на «Северный поток-2».

По его словам, киевские власти избрали путь создания «бессильного бумажного комариного писка». Верховную раду киевский политолог назвал «болотом, плодящим комаров».

Напомним, 5 апреля стало известно, что парламент Украины подготовил обращение к правительствам иностранных государств, где призывает запретить строительство газопровода.

Отметим, в конце марта власти ФРГ выдали все необходимые разрешения для строительства «Северного потока-2». В четверг же стало известно, что Финляндия также согласилась использовать свою экономическую зону для прокладки газопровода.

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