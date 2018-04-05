Лавров: Москве и Вашингтону не хватает регулярного диалога

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Москва, 5 апреля. России и США не хватает регулярного конструктивного диалога, необходимого для лучшего понимания друг друга. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Москве с китайским коллегой Ван И. В ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы международной повестки. Высокопоставленный российский министр прокомментировал отношения РФ и США.

«Хотели бы внести ясность. Для того, чтобы эту ясность иметь нужен регулярный диалог. По некоторым направлениям такой диалог спорадически у нас имеет место, но пока результатов маловато, в том, что касается лучшего понимания друг друга», — сказал Лавров.

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