Премьер Канады признался, что высылка дипломатов РФ была местью за «дедушку-нациста»

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Оттава, 5 апреля. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российские дипломаты были выдворены из страны из-за «грязной кампании», проводимой против МИД Канады Христи Фриланд.

По информации CBS News, в социальных сетях появилась подтасованная информация о том, что украинский дедушка Фриланд был главным редактором нацистской газеты в оккупированной Польше.

«Мы все помним попытки российских пропагандистов дискредитировать нашего министра иностранных дел с помощью соцсетей и распространения лживых историй о ней», — заявил канадский премьер.

По его словам, высылка дипломатов была частью международного ответа на ситуацию с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.

Напомним, что в связи с отравлением Скрипаля ряд стран, в том числе США, Украина, Норвегия, Канада, Франция, Италия, Германия, Великобритания, выслали более 100 российских дипломатов.

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