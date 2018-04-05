В Госдуме предложили увольнять прокуроров в случае отказа от переезда

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Москва, 5 апреля. Законопроект, который позволит увольнять районных и региональных прокуроров в случае отказа от переезда в другой район после истечения срока полномочий, готовят в Госдуме.

Ранее парламентарии внесли поправки в Закон «О прокуратуре», согласно которым срок прокурорских полномочий составляет пять лет. Это было сделано в целях борьбы с коррупцией. В порядке исключения прокуроры могут занимать пост в течение еще одного срока, а затем перейти на аналогичную должность в другом регионе или на другую работу с понижением в должности. Однако в случае отказа прокурора от переезда основания для его увольнения по закону «О прокуратуре» нет.

«После окончания срока полномочий, прокурор района или субъекта федерации продолжает оставаться на службе в прокуратуре. Вопрос его трудоустройства и увольнения никак в этом случае не регламентирован. Поэтому эту проблему надо как-то решать», — считает первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Депутат предложил внести поправки в действующий закон, которые будут определять порядок трудоустройства и увольнения прокуроров и выплаты им пособий. Последнее предполагает дополнительную нагрузку на бюджет, поэтому поправки требуют заключение правительства РФ, сообщает «Парламентская газета».

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