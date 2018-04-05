Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Россия
В Госдуме предложили увольнять прокуроров в случае отказа от переезда
Спорт
Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов продать Дзюбу
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Госдуме предложили увольнять прокуроров в случае отказа от переезда

    15:25  5 Апреля 2018
    41

    В Госдуме предложили увольнять прокуроров в случае отказа от переезда

    Москва, 5 апреля. Законопроект, который позволит увольнять районных и региональных прокуроров в случае отказа от переезда в другой район после истечения срока полномочий, готовят в Госдуме.

    Ранее парламентарии внесли поправки в Закон «О прокуратуре», согласно которым срок прокурорских полномочий составляет пять лет. Это было сделано в целях борьбы с коррупцией. В порядке исключения прокуроры могут занимать пост в течение еще одного срока, а затем перейти на аналогичную должность в другом регионе или на другую работу с понижением в должности. Однако в случае отказа прокурора от переезда основания для его увольнения по закону «О прокуратуре» нет.

    «После окончания срока полномочий, прокурор района или субъекта федерации продолжает оставаться на службе в прокуратуре. Вопрос его трудоустройства и увольнения никак в этом случае не регламентирован. Поэтому эту проблему надо как-то решать»,  — считает первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

    Депутат предложил внести поправки в действующий закон, которые будут определять порядок трудоустройства и увольнения прокуроров и выплаты им пособий. Последнее предполагает дополнительную нагрузку на бюджет, поэтому поправки требуют заключение правительства РФ, сообщает «Парламентская газета».

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #госдума #прокурор #валеев
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Отстреливать или стерилизовать: бродячие собаки убивают, зоозащитники и власти спорят

      14:38 5 Апреля 2018 323
      Читать
      13:47
      Сегодня

      В Совфеде отреагировали на призыв Рады к Западу заблокировать строительство «Северного потока — 2»
      13:28
      Сегодня

      Вертолет Ми-2 разбился в Ставропольском крае: одного летчика спасли
      12:25
      Сегодня

      Песков рассказал, как Россия будет защищать захваченных на Украине моряков
      11:18
      Сегодня

      Эксперт раскрыл суть претензий Европы к США по ядерной сделке с Ираном
      10:15
      Сегодня

      «Голословно обвинять не получится»: Москва требует расследовать отравление Скрипаля в рамках ОЗХО

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 1876

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      21734

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      2938

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      3202

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      2250
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»

      Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»

      14:51   5 Апреля 2018
      1139
      Украинским пенсионерам «зажали» 6 млрд гривен за ликвидацию последствий взрыва на АЭС

      Украинским пенсионерам «зажали» 6 млрд гривен за ликвидацию последствий взрыва на АЭС

      13:26   5 Апреля 2018
      799
      Кремль отреагировал на блокировку ФАН в Facebook

      Кремль отреагировал на блокировку ФАН в Facebook

      12:19   5 Апреля 2018
      1808
      Вера Савченко: Мы с Надей изменим всю политическую систему Украины

      Вера Савченко: Мы с Надей изменим всю политическую систему Украины

      9:55   5 Апреля 2018
      4837