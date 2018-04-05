В Сенате Франции признали, что международные вопросы нельзя решать без России

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Париж, 5 апреля. Глава комитета французского Сената по международным делам Кристиан Камбон признал, что никакие крупные вопросы международной повестки дня нельзя решать без России. Его слова по итогам совместного заседания с российскими сенаторами приводит в четверг пресс-служба Сената

«Ни один из крупных международных вопросов не может быть разрешен без России», — сказал он.

Камбон добавил, что французская сторона хочет иметь с Москвой взыскательный, недвусмысленный и откровенный диалог.

В Париж прибыли российские сенаторы. Группу возглавил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Во французской столице состоялось совместное заседание комитетов по международным делам Совета Федерации и Сената Франции. В ходе встречи был рассмотрен российско-французских доклад об отношениях РФ и Франции.

Напомним, ранее в ПАСЕ признали, что не могут решить ряд проблем без России.

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