Глава МИД Китая заявил о новых договоренностях по КНДР после переговоров с Лавровым

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Москва, 5 апреля. В ходе переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и его китайского коллеги Вана И удалось достичь новых договоренностей между Россией и Китаем по северокорейской проблеме. Такое заявление сделал китайский министр по итогам переговоров.

«Только что мы с министром Лавровым проводили обстоятельный обмен мнениями по последнему развитию ситуации на полуострове, мы вышли на новые договоренности», — объявил Ван И после завершения переговоров.

Напомним, сегодня в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и КНР. Как отметил глава МИД России, открывая переговоры, в настоящее время российско-китайские отношения носят «стратегический и всеобъемлющий характер» и являются важнейшим стабилизирующим фактором в мировой политике. По его словам, Москва и Пекин «показывают пример взвешенного, ответственного подхода к решению актуальных международных проблем».

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