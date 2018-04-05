Скончался известный российский фотожурналист Абрамочкин

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Москва, 5 апреля. Известный советский и российский фотожурналист Юрий Абрамочкин, снимавший Фиделя Кастро, Михаила Горбачева и Юрия Гагарина, скончался в четверг на 82-м году жизни.

Об этом сообщила дочь фотографа Татьяна, уточнив, что причиной смерти Абрамочкина стал инфаркт.

«Скончался этой ночью», — уточнила она РИА Новости.

Абрамочкин более 60 лет снимал для ведущих отечественных и зарубежных СМИ. С 1960 по 2003 год работал в информационном агентстве печати «Новости» («Россия сегодня»), также сотрудничал с журналами Life, Stern, Paris Match. В 1995 году Абрамочкин стал одним из 15 российских фотожурналистов, включенных в энциклопедию современных фотографов.

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