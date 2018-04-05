VI Московский экономический форум объединила тема «Россия и мир: образ будущего». ФАН-ТВ

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Весь мир обсуждает повестку российско-американских отношений. Санкции, контрсанкции, гонка вооружений, высылка дипломатов, закрытие диппредставительств. Конфронтация между Россией и США приобретает черты Холодной войны 50-х годов. По мнению экспертов, исход ситуации будет зависеть о того, сможет ли Россия договориться с Европой.





США и их союзники выслали более 150 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Россия ответила зеркальными мерами. По словам экс-министр транспорта Франции Тьери Мариани, большинство европейских стран заставили принять это решение.

«Если Россия виновата, то, конечно же, должны последовать санкции. Но пока, на сегодняшний день, из уст премьер-министра Великобритании прозвучало только лишь, что есть высокая вероятность того, что за этим стоит Россия. Но это не есть объяснение или доказательство вины», — сказал Мариани.

Американские «партнеры» пытаются любым способом сдержать развитие России. Участники форума считают: мировой беспорядок, в котором не работают правила, презумпция невиновности, нормы международного права – часть глобальной стратегии США.

«Мы сейчас видим НОТОвизацию, если так можно выразиться, Украины, насаждение русофобии. Этот процесс сейчас реактивирован. И вот этот страх перед Советским Союзом используется для того, чтобы сплотить Европу против Москвы», — заявил депутат Европарламента Эмерик Шопрад.

Россия прилагает усилия к тому, чтобы предоставлять альтернативную информацию всем странам мира, а американцы очень сильно противодействуют этому, называя такую информацию пропагандой.

«Какие к черту партнеры? Они ненавидят вас! Целиком и полностью. Они планируют уничтожение вас полностью, от начала до конца, какие они партнеры? Россия – это последняя надежда, в конце концов, для россиян и также для всех мыслящих европейцев и тех, кто находится по другую сторону океана», — сказал в своем выступлении редактор внешнеполитического отдела журнала Chronicles (США) Срджа Трифкович.

Еще одна головная боль Америки – Китай. 40 лет назад – бедная страна, сегодня – вторая по величине экономика мира. По мнению экспертов, западному гегемону придется мириться не только с рухнувшим однополярным миром, но и с экономическим ростом России.

" Мир должен поддержать совместный подъем Китая и России, потому что и Китай и Россия являются теми, кто поддерживают положительное влияние на весь мир», — заявил исполнительный декан Института финансовых исследований Китая Ванг Вен.

В ближайшие годы Запад продолжит отстаивать однополярный мировой порядок. В ответ Россия вместе с Китаем, Индией, Турцией и Ираном могут сплотиться вокруг идеи ЕВРАЗЭС. Но отношения с Европой придется выстраивать. Как не было трудно.

«Любые другие российские вектора, будь то взаимодействие с ближневосточными государствами или ЕВРАЗЭС, или Китай – это, подчеркну, это не альтернатива. Это многовекторная политика, необходимость обеспечения развития по другим направлениям, обретение дополнительных возможностей, в том числе, и на европейском направлении, которые мы ни в коем случае не должны упускать, но не мыслить альтернативами», — считает заведующий Отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

Ключи от партнерства с Западом лежат в Вашингтоне. При этом все больше европейских стран несогласны с внешней политикой «большого брата». Для России – это сигнал к действию.

«Мы видим, что внутренние процессы могут привести к тому, что Европа станет другой, другие государства будут, нежели сегодня, политика будет другой, их взгляд тоже будет другой, но этому надо помогать», — сказал советский и российский дипломат Дмитрий Рюриков.

Помогать – значит, поддерживать идею единой Европы, сохраняя сотрудничество в сферах науки, культуры, образования, гражданского общества. Если все получится, конфронтация между Россией и США перестанет быть неуправляемой.

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