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Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»
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    Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»

    14:51  5 Апреля 2018  /обновлено: 14:51  05 Апреля 2018
    1139

    Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»Хельсинки, Финляндия/Цуг, Швейцария, 5 апреля. Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение правительства Финляндии на строительство газопровода «Северный поток — 2» в финской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Разрешение на участок морского газопровода протяженностью 374 км в финской ИЭЗ вне территориальных вод выдано министерством экономики и занятости Финляндии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Мы очень рады получить это разрешение как результат нашей всесторонней и кропотливой работы в ходе комплексного процесса получения разрешений. Это еще один важный этап для проекта «Северный поток – 2», — заявил менеджер по получению разрешений в Финляндии Nord Stream 2 AG Торе Гранског.

    В Финляндии компании Nord Stream 2 необходимо получить два разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» в финской ИЭЗ. Второе разрешение в соответствии с Законом о воде ожидается в ближайшие недели. В Германии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений. Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода – Швеции, России и Дании — идут по графику.

    Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»
    «Северный поток – 2» – международный проект газопровода через Балтийское море, который позволит обеспечить надежные поставки российского природного газа европейским потребителям по самому оптимальному маршруту. Маршрут и техническая концепция «Северного потока – 2» будут в основном повторять успешно действующий трубопровод «Северный поток». Мощность нового газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Такого объема будет достаточно для обеспечения теплом и энергией 26 млн домохозяйств ежегодно. Поставки природного газа позволят снизить уровень выбросов СО2 в ЕС и сформировать сбалансированную структуру энергопотребления, в которой газ замещает уголь при производстве электроэнергии и используется в качестве резервного топлива для нивелирования перебоев в поставках энергии, производимых из возобновляемых источников, таких как ветер и солнце.

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    Автор: Николай Хренков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #финляндия #северный поток 2 #nord stream
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