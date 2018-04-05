Kia Rio вновь стал бестселлером российского рынка

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Москва, 5 апреля. Kia Rio стал самым продаваемым автомобилем в марте 2018 года, следует из сообщений официальных дилеров Kia.

Отмечается, что в прошлом месяце компания Kia Motors реализовала 9,8 тысяч моделей Rio на российском авторынке. Дилеры «АвтоВАЗа» продали 9,2 тысячи автомобилей Lada Vesta, почти 7 тысяч человек приобрели модели марки Hyundai Solaris.

«Компактная модель Kia Rio по итогам марта сохранила статус бестселлера российского рынка с учетом всех моделей, включая и автомобили отечественных брендов», — сообщает пресс-служба Kia Motors.

В целом продажи моделей Kia в марте составили 19,1 тысячу экземпляров. Общий рост продаж — 30,7%. В феврале Kia Rio также стала самой продаваемой машиной в России.

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