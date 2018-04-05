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Вопросы к Великобритании и ОЗХО по «делу Скрипаля» остались без внятного ответа — Лавров
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    Вопросы к Великобритании и ОЗХО по «делу Скрипаля» остались без внятного ответа — Лавров

    15:49  5 Апреля 2018
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    Вопросы к Великобритании и ОЗХО по «делу Скрипаля» остались без внятного ответа — Лавров

    Москва, 5 апреля. Российская сторона сможет признать результаты расследования инцидента в Солсбери, которое ведет Организация по запрещению химического оружия, только в случае, если будет допущена к расследованию, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом, по словам Лаврова, Москва до сих пор не получила внятных ответов на вопросы, заданные Великобритании и ОЗХО в связи с «делом Скрипаля».

    Министр напомнил, что с момента начала скандала вокруг инцидента в Солсбери российская сторона направила более десяти официальных нот с требованием допуска к расследованию и пробам, которые были взяты на месте предполагаемого отравления, и предоставить доказательства, которые бы свидетельствовали о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

    «Вопросы, которые мы передали британским коллегам, а также в Организацию по запрещению химического оружия, которые были совершенно профессиональны, остаются без внятного ответа», — отметил Лавров.

    Вопросы к Великобритании и ОЗХО по «делу Скрипаля» остались без внятного ответа — Лавров 

    «Мы уже не раз говорили, что мы примем результаты любого расследования, в котором мы будем принимать равноправное участие, — подчеркнул министр, отметив, что этого требует Конвенция о запрещении химического оружия, — которое не будет секретным, как сейчас пытаются британские коллеги поступать в отношении своего расследования так называемого «инцидента в Солсбери» или «дела Скрипаля».

    Напомним, ранее в британской военной химической лаборатории Портон-Даун опровергли заявления о том, что они «с абсолютной точностью» установили российское происхождение нервно-паралитического агента, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь.

    Инцидент в Солсбери, ответственность за который премьер-министр Великобритании Тереза Мэй безо всяких доказательств возложила на Россию, успел в течение минувшего месяца привести к масштабному дипломатическому скандалу: вслед за Великобританией целый ряд стран Запада выслал порядка 150 российских дипломатических работников — Россия ответила зеркальными мерами. Между тем, британская сторона до сих пор даже не показала пострадавших Скрипалей.

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    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #лавров
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