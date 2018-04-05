Джонсону стали задавать неудобные вопросы после удаления твита по делу Скрипаля — Guardian

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Лондон, 5 апреля. Удаление министерством иностранных дел Великобритании твита, в котором говорится, что отравляющий газ «Новичок» был якобы произведен в России, породило массу вопросов к главе ведомства Борису Джонсону. Об этом пишет британское издание The Guardian.

«В среду Борису Джонсону начали задавать непростые вопросы в связи с его утверждениями о том, что примененный в Солсбери нервно-паралитический газ был произведен в России, так как выяснилось, что его министерство удалило твит», — отмечает газета.

С критикой на главу британской дипломатии также обрушился лидер лейбористов Джереми Корбин, который обратил внимание на то, что Джонсон вышел далеко за рамки переданной ему информации. В самом МИДе попытались объяснить удаление твита тем, что он был обрезан и неточно отображал слова британского посла.

Как передает DEITA.RU, в удаленном сообщении говорилось: «Анализ ведущими мировыми экспертами в Лаборатории оборонной науки и техники в Portin Down дал понять, что это был военный вид нервно-паралитического вещества, произведенный в России».

Напомним, что на днях лаборатория в Портон-Даун, где изучают газ «Новичок» сообщила, что не знает, где отравляющее вещество было произведено, о чем ученые уведомили правительство. Однако при этом, Джонсон, несмотря на полное отсутствие доказательств, несколько раз заявлял о «стопроцентной уверенности» причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Напомним, что Великобритания уже приняла меры в связи с делом Скрипаля. Она не стала дожидаться результатов расследования и выслала из страны российских дипломатов. Соединенное Королевство также отказалось передавать России образец вещества и делиться хоть какой-либо информацией по отравлению Скрипалей.

Позже целый ряд западных стран, включая США, Германию, Канаду и Францию, последовали примеру Лондона, объявив российских дипломатов персонами нон грата. Москва приняла ответные меры, выдворив из страны работников иностранных диппредставительств, участвующих в этой акции.

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