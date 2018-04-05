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Российско-китайская Антанта: американские СМИ встревожены альянсом Москвы и Пекина
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    Российско-китайская Антанта: американские СМИ встревожены альянсом Москвы и Пекина

    15:17  5 Апреля 2018
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    Российско-китайская Антанта: американские СМИ встревожены альянсом Москвы и Пекина

    За последние несколько месяцев Соединенные Штаты ввели санкции против Москвы и установили ряд торговых пошлин для Пекина, противодействуя обеим великим державам одновременно. В результате американского давления Китай и Россия, которые уже имели претензии к Вашингтону, сформировали стратегическое партнерство, чтобы уравновесить глобальную гегемонию США. Об этом с тревогой сообщают американские СМИ.

    Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Is America's Greatest Fear Coming True? Is a Russia-China Alliance Forming?» («Самый страшный кошмар Америки: Россия и Китай формируют альянс?»), опубликованной на аналитическом портале The National Interest. Автор: Дейв Маджумдар (Dave Majumdar).

    «Будучи новым министром обороны Китая, я приехал в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений и твердую решимость наших Вооруженных сил укреплять стратегическое партнерство», — заявил министр национальной обороны Китая генерал Народно-освободительной армии Вэй Фенхэ на Московской конференции по международной безопасности.

    Вэй открыто заявил, что он присутствует, чтобы продемонстрировать Вашингтону, что Китай готов поддерживать Россию в их общей борьбе против американского либерального международного порядка.

    «Поддерживая российскую сторону на Московской международной конференции по безопасности, Китай дает понять американцам, что между Вооруженными силами Китая и России существуют тесные связи, особенно в нынешней ситуации. Мы пришли поддержать вас, — сказал Вэй. — Китайская сторона совместно с российской стороной готова выразить нашу общую обеспокоенность, а также общую позицию по важным международным вопросам на различных международных площадках».

    Российско-китайская Антанта: американские СМИ встревожены альянсом Москвы и Пекина

    Российская сторона также высоко оценила новый уровень сотрудничества между Пекином и Москвой.

    «Благодаря усилиям лидеров наших стран связи между Россией и Китаем сегодня выходят на новый беспрецедентно высокий уровень, становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности», — заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Как писал в своей книге «Должны ли мы бояться России?» директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин, Россия и Китай с осторожностью относятся друг к другу, но больше ненавидят американское господство на международном уровне.

    «Обе страны опасаются слишком сильного сближения. Китай и Россия, однако, могут продолжать консолидировать и модернизировать свои отношения, не имея альянса, — пишет Тренин. — В этом случае Китаю будет доступно больше природных и военно-технологических ресурсов России. Стратегическая координация между Москвой и Пекином будет оставаться слабой, но в более широкой перспективе, касающейся мирового порядка, Пекин и Москва будут на одной стороне».

    Российско-китайская Антанта: американские СМИ встревожены альянсом Москвы и Пекина

    Целью российско-китайской Антанты было бы ограничение американского господства по всему миру.

    «Большая Евразия, которую они строят, не будет управляться из одного центра, но их континентальная Антанта, по сути, будет направлена на ограничение доминирования США по краям континента и в мире в целом», — пишет Тренин.

    Пока действия Вашингтона только подпитывают дальнейшее сотрудничество между двумя евразийскими титанами. По мере того, как Россия становится все более изолированной от Запада, китайско-российский альянс будет только укрепляться.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #китай
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