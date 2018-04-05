Вертолет разбился во Франции, есть жертвы

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Париж, 5 апреля. На юго-западе Франции произошла авиакатастрофа: недалеко от аэродрома города Либурн потерпел крушение вертолет. Как сообщают в четверг французские СМИ, происшествие не обошлось без жертв.

Так, издание France Bleu пишет о том, что жертвами крушения стали 60-летний пилот и один пассажир. Остальные подробности случившегося не приводятся. В настоящий момент на месте ЧП работают специалисты, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее сообщалось, что в уезде Чхильгок южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто разбился военный самолет.

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