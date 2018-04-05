Турецкая полиция задержала предполагаемого куратора убийцы посла РФ Карлова

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Анкара, 5 апреля. Турецкие правоохранительные органы задержали «куратора» убийцы посла Российской Федерации Андрея Карлова. Об этом передает информационное агентство Anadolu.

По имеющимся данным, задержанный ранее являлся сотрудником Управления по информационным технологиям и связи Турции, пишет Infox.ru.

В настоящее время его имя не разглашается в интересах следствия, но, по неподтвержденным данным, задержанный мог быть близким другом убийцы, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, убийца Мевлют Мерт Алтынташ был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления.

Российского дипломата Карлова убили 19 декабря 2016 года. Посол был застрелен во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре.

Турецкие власти полагают, что за организацией убийства мог стоять оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен.

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