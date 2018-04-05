Глава МИД Китая ждет встречи с Путиным в Кремле, чтобы поздравить с победой на выборах

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Москва, 5 апреля. Глава МИД Китая заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным передаст ему поздравления с победой на выборах от китайского лидера Си Цзиньпина.

«Чуть позже в Кремле меня примет президент Путин, я передам поздравления от председателя Си Цзиньпина президенту», — заявил министр иностранных дел Китая по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

В ходе предстоящей встречи с Путиным он также намерен обсудить перспективы развития российско-китайских отношений.

Напомним, что глава китайской дипломатии прибыл в РФ в качестве спецпредставителя главы КНР Си Цзиньпина.

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