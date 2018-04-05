«Лечить по Скайпу»: украинцы высмеяли Порошенко за планы провести Интернет в каждое село

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Киев, 5 апреля. Украинский президент Украины Петр Порошенко пообещал, что в каждом селе страны появится широкополосный интернет. Соответствующее поручение он отдал Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации.

«Я подчеркиваю, что мы должны иметь широкополосный интернет в каждом селе. Это будет моё поручение соответствующему регулятору услуг связи, операторам мобильной связи, местным советам», — подчеркнул он.

Политик подчеркнул, что высококачественный интернет должен быть «в каждом сельском совете, в каждой сельской школе и в каждом пункте сельской медицины». По его данным, на сегодняшний день в сельской местности проживает 14 млн украинцев живут в сельской местности.

«Всю жизнь.. То у них паспорта забирали или не выдавали, то голодомором морили, то перекладывали на них основное бремя государства», — добавил он.

Отметим, что Россия вышла на первое место в Европе по числу пользователей широкополосного интернета еще в 2016 году.

Обещание Порошенко, решившего позаботиться о жителях сел, украинцы встретили прохладно, с сарказмом назвав его «Прометеем», в очередной раз предположив, что президент дал это обещание, находясь в состоянии алкогольного опьянения. И тут ему следует быть осторожнее, ведь его печень, в отличие от титана из древнегреческой мифологии, не восстанавливается.

Прометей — IGOZA (@Prostochello) April 5, 2018

А Karfagen с возмущением потребовал от Порошенко сначала построить в селах школы и медпунккты, а потом туда проводить интернет.

«Трогательная забота о селе!…Там именно только тырнета и не хватает теперь! А то,что посевная кампания в 2018 году обойдется аграриям Украины на 23% больше, чем годом ранее, — это сущие пустяки», — заметила Kruchina.

Трогательная забота о селе!...Там именно только тырнета и не хватает теперь! А то,что посевная кампания в 2018 году обойдется аграриям украины на 23% больше, чем годом ранее,-это сущие пустяки — ТТ (@kruchina123) April 5, 2018

«Ну че, классно, старики в Фейсбуке будут сидеть, коровы сами пастись, ещё бы свет не выключали каждый день», — шутит Я.К. «Даешь интернет-рюмочную в каждый хутор!», — смеется Отто Фон Насморк.

Ну чё классно, старики в Фейсбуке будут сидеть, коровы сами пастись, ещё бы свет не выключали каждый день — Я.К. (@janinak15) April 5, 2018

даешь интернет-рюмочную в каждый хутор! — Отто Фон Насморк (@b6uhOwy8j1v7PzB) April 5, 2018

Один из пользователей предположил, что это связано с планами развития дистанционного лечения украинцев, и делается для того, чтобы было легче «лечить по Скайпу».

Чтобы проще было лечить по Скайпу? — ФФП (@jackdo70) April 5, 2018

Однако в большинстве своем пользователи признались, что от красивых обещаний гаранта устали. И на каждую «красивую идею» у них есть еще более «красивое предложение»: сделать так, чтобы жители перестали находиться на грани выживания, могли найти работу и обеспечить достойное существование своим детям и пожилым родителям.

«Ну вот, КАК можно слушать этого… Сначала, дороги пусть «проведёт»… Столько лжи и лицемерия народ за всю независимость, еще не слышал…» — пишет Anqi Krug, добавив: «для начала, пусть заглянет в сельский клозет».

???????????????? Ну вот, КАК можно слушать этого.... Сначала, дороги пусть "проведёт"... Столько лжи и лицемерия народ за всю независимость, ещё не слышал... — Anqi Krug (@AnqiKrug) April 5, 2018

Для начала, пусть заглянем в сельский клозет???????????? — Anqi Krug (@AnqiKrug) April 5, 2018

«Ох, заживем тогда», — с сарказмом заметил Эдик Апломбов.

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