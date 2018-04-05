«Порох надо держать сухим»: Порошенко объявил о смене формата военной операции в Донбассе

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Киев, 5 апреля. «Антитеррористическая операция», которую проводят в Донбассе Вооруженные силы Украины, закончится в мае 2018 года, объявил президент Украины Петр Порошенко. Однако это не означает прекращения боевых действий с украинской стороны — война против народных республик Донбасса продолжится в новом формате.

Переход к новой фазе операции будет осуществлен в рамках законопроекта «О реинтеграции Донбасса» — он позволит Киеву, по словам Порошенко, эффективнее использовать украинские вооруженные силы.

«Мы вводим абсолютно новые и более эффективные меры по применению вооруженных сил, расширению наших оборонных возможностей и делаем это, потому что мы видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашей страны. Порох надо держать сухим», — объявил Порошенко.

«Война закончится нашей победой», — объявил Порошенко.

Напомним, представители вооруженных сил народных республик Донбасса в последние месяцы неоднократно подчеркивали, что Киев сосредотачивает свежие силы на линии соприкосновения и ведет подготовку к наступлению.

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