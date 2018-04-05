Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
«Мы проголосовали за Россию»: крымчанин в прямом эфире украинского радио осадил ведущего
Спорт
Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов продать Дзюбу
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Мы проголосовали за Россию»: крымчанин в прямом эфире украинского радио осадил ведущего

    15:03  5 Апреля 2018
    439

    Крымчанин в эфире госдеповского радио поставил точку в вопросе о захвате «Норда»

    Москва, 5 апреля. Крымчанин в эфире финансируемого американским Конгрессом радио «Крым. Реалии» рассказал, как следует поступать с украинскими пограничниками, захватившими в конце марта российское судно «Норд».

    По его мнению, «пиратов нужно топить», других решений данного вопроса, считает житель Крыма, не существует.

    «Украинских пиратов я топить предлагаю, нет этому альтернативы», — сказал он.

    Крымчанин в эфире госдеповского радио поставил точку в вопросе о захвате «Норда»

    Ведущий попытался поспорить с радиослушателем, спросив у крымчанина, как он предлагает поступить с российскими морпехами, находящимися на буровых вышках в Черном море. При этом сотрудник радио заявил, якобы вышки принадлежат Украине.

    Однако крымчанин не растерялся и поставил точку в разворачивающейся дискуссии. Он напомнил собеседнику, что буровые вышки принадлежат Крыму, а жители полуострова проголосовали на референдуме за Россию.

    «Буровые вышки принадлежат Крыму, а Крым проголосовал на референдуме, это всем известно», — осадил он ведущего.

    Крымчанин в эфире госдеповского радио поставил точку в вопросе о захвате «Норда»

    Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам народного референдума, на котором более 95% жителей республики проголосовали за воссоединение с РФ.

    Украинские пограничники захватили крымское судно «Норд» с 10 членами экипажа на борту 25 марта. Киев заставляет моряков признать себя гражданами Украины. Капитан судна Владимир Горбенко в настоящее время находится в изоляторе временного содержания в Херсоне. Его обвиняют в якобы «нарушении порядка въезда» в Крым.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #крым #норд
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Отстреливать или стерилизовать: бродячие собаки убивают, зоозащитники и власти спорят

      14:38 5 Апреля 2018 393
      Читать
      13:47
      Сегодня

      В Совфеде отреагировали на призыв Рады к Западу заблокировать строительство «Северного потока — 2»
      13:28
      Сегодня

      Вертолет Ми-2 разбился в Ставропольском крае: одного летчика спасли
      12:25
      Сегодня

      Песков рассказал, как Россия будет защищать захваченных на Украине моряков
      11:18
      Сегодня

      Эксперт раскрыл суть претензий Европы к США по ядерной сделке с Ираном
      10:15
      Сегодня

      «Голословно обвинять не получится»: Москва требует расследовать отравление Скрипаля в рамках ОЗХО

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 1884

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      21824

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      2940

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      3208

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      2254
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»

      Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»

      14:51   5 Апреля 2018
      1139
      Украинским пенсионерам «зажали» 6 млрд гривен за ликвидацию последствий взрыва на АЭС

      Украинским пенсионерам «зажали» 6 млрд гривен за ликвидацию последствий взрыва на АЭС

      13:26   5 Апреля 2018
      799
      Кремль отреагировал на блокировку ФАН в Facebook

      Кремль отреагировал на блокировку ФАН в Facebook

      12:19   5 Апреля 2018
      1808
      Вера Савченко: Мы с Надей изменим всю политическую систему Украины

      Вера Савченко: Мы с Надей изменим всю политическую систему Украины

      9:55   5 Апреля 2018
      4837