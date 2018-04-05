«Мы проголосовали за Россию»: крымчанин в прямом эфире украинского радио осадил ведущего

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Москва, 5 апреля. Крымчанин в эфире финансируемого американским Конгрессом радио «Крым. Реалии» рассказал, как следует поступать с украинскими пограничниками, захватившими в конце марта российское судно «Норд».

По его мнению, «пиратов нужно топить», других решений данного вопроса, считает житель Крыма, не существует.

«Украинских пиратов я топить предлагаю, нет этому альтернативы», — сказал он.

Ведущий попытался поспорить с радиослушателем, спросив у крымчанина, как он предлагает поступить с российскими морпехами, находящимися на буровых вышках в Черном море. При этом сотрудник радио заявил, якобы вышки принадлежат Украине.

Однако крымчанин не растерялся и поставил точку в разворачивающейся дискуссии. Он напомнил собеседнику, что буровые вышки принадлежат Крыму, а жители полуострова проголосовали на референдуме за Россию.

«Буровые вышки принадлежат Крыму, а Крым проголосовал на референдуме, это всем известно», — осадил он ведущего.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам народного референдума, на котором более 95% жителей республики проголосовали за воссоединение с РФ.

Украинские пограничники захватили крымское судно «Норд» с 10 членами экипажа на борту 25 марта. Киев заставляет моряков признать себя гражданами Украины. Капитан судна Владимир Горбенко в настоящее время находится в изоляторе временного содержания в Херсоне. Его обвиняют в якобы «нарушении порядка въезда» в Крым.

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