После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» с торговых прилавков исчезли огнетушители  

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Москва, 5 апреля. Трагедия в Кемерово вызвала ажиотажный спрос в специализированных магазинах на огнетушители, гидранты и другие средства противопожарной безопасности.

Дефицит огнетушителей образовался, как свидетельствуют маркетологи, буквально на следующий день после того, как 29 марта президент России Владимир Путин распорядился провести тотальные проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности.

В поисках огнетушителей корреспондент Федерального агентства новостей обошел и обзвонил несколько столичных магазинов — ни российских, ни импортных не нашлось ни в одном. Не оказалось их и в магазинах, торгующих посредством всемирной сети. В интернет-маркете ognetushiteli.su подтвердили, что в последнее время спрос на них побил все рекорды.

«Огнетушителей нет. И в ближайшее время не ожидается», — отрезала менеджер Татьяна, видимо, уставшая от подобных звонков.

В крупнейшем в стране Научно-производственном объединении по пожарной безопасности «РУСАРСЕНАЛ», специализирующемся на комплексном обеспечении предприятий противопожарной техникой, корреспонденту ФАН рассказали, что все запасы огнетушителей у них закончились накануне. Видимо, выступление президента по поводу трагедии в Кемерово «расшевелило» чиновников, и на всех бюджетных предприятиях решили всерьез заняться противопожарной безопасностью, предположил один из собеседников ФАН.

«Не остались ни углекислотных, ни порошковых, ни воздушно-пенных, ни ранцевых, — рассказали корреспонденту ФАН в отделе сбыта готовой продукции НПО. — И примерно до июля не предвидится точно».

Схожая ситуация — на ярославском заводе по производству огнетушителей «Ярпожинвест».

«На первые дни апреля по сравнению с мартом спрос на этот товар подскочил в разы», — рассказал ФАН генеральный директор предприятия Андрей Воронов.

Дефицитный товар буквально сметают не только бюджетные организации, но и предприниматели — владельцы гостиниц, кафе и частники-арендодатели.

«Недавно пришла фура с огнетушителями, разгрузить не успели — все разобрали прямо с борта машины, — рассказали ФАН в «Краснодарской пожарной компании». — Правда, осталось восемь штук ОУ-2 (углекислотные) и, те — по предоплате в порядке очереди».

Как уточнила менеджер компании, заявку о поставке огнетушителей производитель не выполнил даже на треть, а спрос — колоссальный.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибло 64 человека, в том числе и дети.

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