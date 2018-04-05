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После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» с торговых прилавков исчезли огнетушители  
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    После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» с торговых прилавков исчезли огнетушители  

    22:36  5 Апреля 2018
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    После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» с торговых прилавков исчезли огнетушители  

    Москва, 5 апреля. Трагедия в Кемерово вызвала ажиотажный спрос в специализированных магазинах на огнетушители, гидранты и другие средства противопожарной безопасности.

    Дефицит огнетушителей образовался, как свидетельствуют маркетологи, буквально на следующий день после того, как 29 марта президент России Владимир Путин распорядился провести тотальные проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности.

    В поисках огнетушителей корреспондент Федерального агентства новостей обошел и обзвонил несколько столичных магазинов — ни российских, ни импортных не нашлось ни в одном. Не оказалось их и в магазинах, торгующих посредством всемирной сети. В интернет-маркете ognetushiteli.su подтвердили, что в последнее время спрос на них побил все рекорды.

    «Огнетушителей нет. И в ближайшее время не ожидается», — отрезала менеджер Татьяна, видимо, уставшая от подобных звонков.

    В крупнейшем в стране Научно-производственном объединении по пожарной безопасности «РУСАРСЕНАЛ», специализирующемся на комплексном обеспечении предприятий противопожарной техникой, корреспонденту ФАН рассказали, что все запасы огнетушителей у них закончились накануне. Видимо, выступление президента по поводу трагедии в Кемерово «расшевелило» чиновников, и на всех бюджетных предприятиях решили всерьез заняться противопожарной безопасностью, предположил один из собеседников ФАН. 

    «Не остались  ни углекислотных, ни порошковых, ни воздушно-пенных, ни ранцевых, — рассказали корреспонденту ФАН в отделе сбыта готовой продукции НПО. — И примерно до июля не предвидится точно».

    Схожая ситуация — на ярославском заводе по производству огнетушителей «Ярпожинвест».

    «На первые дни апреля по сравнению с мартом спрос на этот товар подскочил в разы», — рассказал ФАН генеральный директор предприятия Андрей Воронов.

    Дефицитный товар буквально сметают не только бюджетные организации, но и предприниматели — владельцы гостиниц, кафе и частники-арендодатели.

    «Недавно пришла фура с огнетушителями, разгрузить не успели — все разобрали прямо с борта машины, — рассказали ФАН в «Краснодарской пожарной компании». — Правда, осталось восемь штук ОУ-2 (углекислотные) и, те — по предоплате в порядке очереди».

    Как уточнила менеджер компании, заявку о поставке огнетушителей производитель не выполнил даже на треть, а спрос — колоссальный.

    После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» с торговых прилавков исчезли огнетушители  

    Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибло 64 человека, в том числе и дети.

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    Автор: Екатерина Рожаева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #безопасность #пожар #кемерово #трагедия #зимняя вишня #огнетушители
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