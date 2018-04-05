Украина скатывается в пропасть: в ГД объяснили создание опергруппы для борьбы с пиратством

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На Азовском море создана оперативная группа, основной ее функцией будет борьба с украинским пиратством, сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства.

Создание опергруппы — ответный шаг РФ на захват Украиной отечественного рыболовецкого судна «Норд».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что действия Киева регулярно нарушают нормы внутреннего и международного права.

«Украина как государство скатывается в пропасть. И пиратские действия со стороны ее властей — наглядное тому подтверждение, сейчас я говорю в том числе и о захвате российского судна. Ранее боролись с пиратством в районе Аденского залива, и Украина переняла не самые лучшие страницы истории других государств», — говорит парламентарий.

По словам народного избранника, вместо того, чтобы решать социальные вопросы внутри своей страны, запускать новые предприятия и производства, развивать экономику, Киев сделал очередной шаг в сторону противостояния с Москвой.

«И это поощряется странами Запада, возглавляют которые Соединенные Штаты. Наверняка именно за русофобскую политику Украины страны Запада и предусматривают средства в своих бюджетах на помощь Киеву. Я думаю, что такое подразделение было создано своевременно, потому что предсказать действия украинских властей очень сложно, раз уж они скатились к пиратству, то есть к рядовой уголовщине, — объяснил Красов. — И очень странно, что наши «западные коллеги» не дают по рукам своим вассалам».

Действия Украины перешли вышли за рамки правового поля и принципы международного права, заключил парламентарий.

Напомним, украинские пограничники захватили российский «Норд» 25 марта, в момент противоправных действий на борту находилось 10 человек экипажа. Все моряки имеют российские паспорта, но пограничники отказываются признавать их гражданство. МИД России уже выразил ноту протеста в связи с этим инцидентом и потребовал незамедлительно отпустить судно вместе с гражданами РФ.

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