Финляндия разрешила использовать свою экономическую зону для «Северного потока-2»

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Хельсинки, 5 апреля. Власти Финляндии дали проекту строительства газопровода «Северный поток-2» условное разрешение на использование своей исключительной экономической зоны. Как стало известно, разрешение будет действительно в течение 50 лет, после чего его нужно будет обновить.

«[Принято] решение в отношении использования исключительной экономической зоны Финляндии дать условное разрешение проекту газопровода «Северный поток-2», — сообщила в четверг канцелярия финского кабмина.

Это только первая фаза выдачи разрешений на проект, о чем заявил советник министерства занятости и экономики Финляндии Кари Клемм, передает ТАСС.

Напомним, ранее министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил, что ориентировочно летом этого года будет готов пакет документов для вынесения окончательного разрешения от России на строительство «Северного потока-2».

3 апреля президент России Владимир Путин выразил надежду на положительный результат переговоров с Евросоюзом по реализации проекта газопровода «Северный поток-2».

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