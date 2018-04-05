Путин призвал бизнес и власти не быть временщиками

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Москва, 5 апреля. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Госсовета обратился к бизнесу и власти, призвав их «не быть временщиками». Нельзя заботиться только о собственном благополучии, подчеркнул глава государства, когда впереди у всей России очень большие цели.

Президент подчеркнул, обращаясь ко всем участникам Госсовета: «Времени на раскачку у нас нет».

«Нельзя быть временщиками и заботиться только о собственном благополучии. Впереди у нас большие задачи и большие цели. Полагаю, что бизнес-сообщество понимает, насколько важен его вклад в прорывное развитие страны», — объявил Путин.

В ходе выступления президент подчеркнул, что прорывное развитие всего российского общества зависит и от бизнеса, и от власти — в то время как власть определяет правила работы бизнеса, «в формировании делового климата, культуры предпринимательства и практики честной конкуренции, конечно, огромную роль играет и сам бизнес».

«Понятно, что прибыль — это для бизнеса главный, основной приоритет, но это не должно достигаться любой ценой. Вы знаете, почему я говорю об этом сегодня, почему так важна ответственность бизнеса перед людьми и перед обществом, так нужна честная, на совесть работа предпринимателей», — подчеркнул Путин.

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