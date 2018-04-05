Стало известно, когда россияне смогут переводить деньги через мессенджеры

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Москва, 5 апреля. В 2019 году жители России смогут переводить деньги друг другу через мессенджеры, заявил источник, близкий к Центральному банку России.

Платформу по переводу денег через мессенджеры разрабатывает группа компаний «Финтех». Отмечается, что россияне смогут отправлять средства через приложения Тelegram, WhatsApp, Viber или Facebook Messenger. Источник «Известий» пояснил, что эти сервисы будут интегрированы с платформой быстрых платежей.

Предполагается, что старт переводов будет дан в 2019 году. В мессенджерах появится дополнительная кнопка. От пользователя в свою очередь потребуется только номер мобильного телефона, адрес электронной почты или аккаунт в соцсети. Платеж будет идти через Интернет и будет напоминать схему работы «Сбербанк-онлайн», передает «ФедералПресс».

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