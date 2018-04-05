Эксперт объяснил слова Джонсона о российском проекте в ОЗХО «по делу Скрипаля»

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Москва, 5 апреля. Глава МИД Британии Борис Джонсон пытается выставить Россию в неприглядном свете в связи с расследованием отравления Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Борис Джонсон сейчас пытается делать все, чтобы выставить в неприглядном свете абсолютно правильные и адекватные в рамках закона шаги нашего государства. ОЗХО состоит из почти 50 стран, и только 14 согласились на объективное расследование», — сказал эксперт, его слова приводит RT.

Данюк добавил, что остальные страны не знают о презумпции невиновности и в рамках антироссийской риторики говорят о нежелании мешать расследованию.

«Подобного рода очернения нашего государства продолжатся. Это просто объективная реальность той информационной войны, в которой мы существуем», — добавил он.

Данюк считает, что Британия необъективна в расследовании отравления Скрипаля и его дочери. Лондон выслал из страны российских дипломатов, ссылаясь на обвинения в адрес РФ о причастности к инциденту. В Москве отрицают обвинения и неоднократно выражали готовность содействовать расследованию, однако британская сторона под различными предлогами отказывается передавать материалы дела.

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