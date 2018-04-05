Обиженные жизнью: российская биатлонистка жестко ответила на критику болельщиков

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Тюмень, 5 апреля. Биатлонистке сборной России Виктории Сливко «предрекли» неудачу в масс-старте на чемпионате России и раскритиковали спортсменку.

Накануне вечером на странице Виктории Сливко в социальной сети «ВКонтакте» появились неприятные комментарии пользователей. Сливко поспешила ответить на критику спокойно, но жестко.

Биатлонистка порекомендовала недовольным подписчикам «сидеть дома и завидовать молча», а также попросила «таких гнилых людей, жизнью обиженных» не подписываться на ее страницу в социальной сети, пишет «Утро.ру».

При этом 23-летняя спортсменка не забыла поблагодарить друзей и приятелей, которые ее поддерживают.

«Я вас люблю и ценю вашу поддержку. Благодаря вашим словам, сказанным в мою защиту и поддержу, я здесь, я в биатлоне! И только вместе мы добьемся вершин», — подчеркнула спортсменка.

Напомним, в масс-старте на ЧР по биатлону Сливко, представляющая Тюмень, пришла второй. Победу одержала Маргарита Васильева из Красноярской области.

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