Крымский мост похвастался своим новым «аксессуаром»

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Симферополь, 5 апреля. Крымский мост похвастался футуристичными аэродинамическими обтекателями. О том, что на переправе появился новый «аксессуар», в четверг сообщили на официальной странице Крымского моста в Twitter.

У моих арок новый аксессуар - аэродинамические обтекатели. Выглядит так же футуристично, как и звучит :) #ждеммост #крымскиймост https://t.co/MYp4ohFeST — Крымский мост (@Krymsky_bridge) April 5, 2018

Отмечается, что обтекатели уменьшат ветровое воздействие на арочный пролет переправы, обеспечив комфортную эксплуатацию автодороги на участке над фарватером Керчь-Еникальского канала.

В то же время специалисты продолжают монтаж элементов обустройства автодороги — так ранее были установлены все 14 мачт наружного освещения.

Напомним, движение по самому длинному мосту в России откроют раньше срока. 1 марта, выступая с традиционным посланием к российскому парламенту, президент РФ Владимир Путин заявил, что переправу откроют «через несколько месяцев».

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