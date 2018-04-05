Стать мастером своего дела: Digitale представляет новую концепцию. ФАН-ТВ

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Лучшие профессионалы: бизнесмены, спортсмены, журналисты соберутся на одной площадке, чтобы поделиться своим опытом на десятой бизнес конференции Digitale.

В этом году новой концепцией станет - «Мастерство». 12-13 апреля участники крупнейшего бизнес-события Петербурга будут черпать вдохновение в маркетинге, менеджменте, предпринимательстве, увеличивая личную эффективность и меняясь к лучшему. Каждая конференция дает возможность ее участникам получить свой уникальный опыт.

«Обычно вы приходите на мероприятие, и есть один большой зал и, даже, если спикер тебе не интересен, ты вынужден его либо слушать, либо идти в конференц фойе пить кофе, либо залипать в телефоне. Здесь же ты самостоятельно можешь выбрать себе программу и легко перейти в другой зал и, по сути, ты составляешь собственную линию обучения. Сейчас мы призываем людей становится профессионалами, делать все качественно и быть мастерами своего дела», — рассказал генеральный продюсер Digitale Денис Столбов.

Директор маркетингового агентства Serenity и организатор Digital Сергей Прусс 10 лет назад сомневался в успехе первой конференции. Ведь на тот момент в Петербурге не было аналогов. И если тогда конференция собрала 600 человек, то сейчас количество участников увеличилось вдвое. Сергей признается, что его команда каждый раз старается превзойти самих себя, подготовку к конференции начинают за полгода. В остальное время агентство Serenity помогает другим компаниям становиться лучше и успешнее на российском рынке. Финансовая выгода далеко не главная цель в компании.

«Мы подбираем людей, которым важно быть профессионалом, которым важно не просто зарабатывать деньги. Развиваться, влиять на мир, важно работать в крутой команде и быть ее важной составляющей. Второе это как у Коллинза – это большая, амбициозная волосатая цель», — говорит Сергей Прусс.

Главная цель конференции - это дать возможность ее участникам обрести мастерство в создании великих компаний, команд и продуктов. Стремиться не зарабатывать деньги, а менять этот мир к лучшему.

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