«У меня все хорошо»: кузина Юлии Скрипаль поговорила со своей сестрой

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Москва, 5 апреля. Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что ей удалось поговорить по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией, которая вместе с отцом была госпитализирована в британском Солсбери.

Она передала редакции программы «60 минут» запись разговора с некоей женщиной, которая утверждает: «У меня все хорошо». Виктория отметила, что готова прилететь в Лондон в понедельник, если получит британскую визу, на что ее собеседница отвечает: «Визу никто не даст». Как сообщает телеканал «Россия 1», подлинность аудиозаписи пока что не подтверждена.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», разработанном в Советском Союзе. Несмотря на отсутствие улик, Лондон обвинил в инциденте Россию и выслал из страны российских дипломатов. В Москве приняли ответные меры. Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль идет на поправку, она уже может говорить, есть и пить.

Как сообщает «Ридус», лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин обвинил главу МИД Великобритании Бориса Джонсона в том, что он вводит общественность в заблуждение заявлениями о «стопроцентной уверенности» причастности Москвы к инциденту.

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