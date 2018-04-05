Андерсен позавидовал бы: в Госдуме резко ответили СБУ на обвинение «сотрудника Генштаба РФ» в организации взрыва в Киеве

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Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Россию, а точнее некого неназванного «представителя российского Генштаба» в организации прошлогоднего теракта у киевского офиса телеканала «Эспресо». В совершении теракта украинские власти обвиняют Игоря Лысака и Александра Григоряна, которые, по версии СБУ, находятся в России, и Михаила Мятных, который задержан и находится в киевском СИЗО. «Организатор преступления — неустановленная личность мужского пола, представитель Генерального штаба вооруженных сил РФ», — заявляет руководство СБУ. Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что иначе как нелепыми, эти обвинения назвать трудно.

«Я уже не обращаю внимания на подобные нелепые заявления, которые следуют от руководства Украины, от руководства СБУ и т.д., — отметил депутат. — Про заявления, наподобие того, что киевский теракт якобы организовал некий «представитель российского Генштаба», даже нельзя сказать, что они носят ангажированный или предвзятый характер. Тут имеет место просто полное отсутствие здравого смысла. Это заявление носит характер, я бы сказал, бреда сумасшедшего, по-другому никак не назовешь».

По словам зампреда комитета Госдумы по обороне, фантазиям СБУ позавидуют всемирно известные сказочники.

«Сказочник Ганс Христиан Андерсен позавидовал бы украинским фантазерам из СБУ, которые сочиняют такие сказки. Подобные заявления даже трудно комментировать просто потому, что тут имеет место полное отсутствие здравого смысла», — подчеркнул Юрий Швыткин.

Ранее издание LB.ua привело слова замглавы СБУ Виктора Кононенко, который заявил, что «организатор преступления [взрыва у киевского офиса телеканала «Эспресо»] — неустановленная личность мужского пола, представитель Генерального штаба вооруженных сил РФ, прибывший из России на Украину».

По версии СБУ, «офицер российского Генштаба» находился на Украине с 9 по 11 сентября 2017 года и с 10 по 13 октября 2017 года для организации знакомства Игоря Лысака с Александром Григоряном (предполагаемые исполнители теракта) и постановки им задачи.

В результате взрыва у здания телеканала «Эспресо» пострадали пять человек, также, предположительно, было двое погибших, в том числе случайный прохожий. Среди пострадавших — скандально известный депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук (один из погибших — его охранник) и украинский политолог Виталий Бала.

МВД Украины квалифицировало происшествие как теракт. Мосийчук счел инцидент покушением на себя, за которым, по версии нардепа, якобы стоит Россия.

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