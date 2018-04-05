Москвичей на Пасху удивят 30 видами куличей и расписными яйцами страуса

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Москва, 5 апреля. С 7 по 15 апреля в российской столице будет проходить фестиваль «Пасхальный дар». Для его гостей подготовили более 30 видов кексов и куличей, а также расписные яйца страуса и цесарки.

Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, в числе угощений кексы с инжиром или кумкватом (цитрусовые), куличи с сухофруктами и грецким орехом, сибирский пасхальный кулич с кедровым орехом и еловой щепой.

Из напитков гостям предложат квас, монастырский безалкогольный сбитень, а также ягодные морсы.

Помимо традиционных, все желающие смогут попробовать напитки, которые приготовят по старинным рецептам: монастырский взвар, медово-лимонную сыту и безалкогольную медовуху.

Еще посетителей фестивальных площадок ждут медовые пряники, ванильная пасха с апельсиновым мармеладом и с засахаренной сиренью, расписные куриные,страусиные, цесарские и перепелиные яйца, передает издание «Вечерняя Москва».

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