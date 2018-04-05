Завод «Укроборонпрома» в Черкассах пытались взорвать гранатами

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Черкассы, 5 апреля. Неизвестные в минувшую среду в Черкассах бросили две гранаты в помещение производственного цеха завода «Фотоприбор», который входит в состав «Укроборонпрома». Об этом в четверг рассказали в пресс-службе государственного концерна.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели, которые сообщили, что одна из гранат взорвалась. Рядом была обнаружена вторая граната РГД-5, пишут украинские СМИ.

«В результате взрыва пострадавших нет. Взрывом выбиты окна. Размер денежных убытков устанавливается», — говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Генеральный директор предприятия Павел Букин планирует повысить меры безопасности на предприятиях «Укроборонпрома» после случившегося.

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает причастных к чрезвычайному происшествию.

Государственный концерн «Фотоприбор» является стратегическим для оборонной отрасли Украины предприятием, задача которого — разработка и изготовлении приборов ночного видения, систем прицеливания и прочего.

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