В Крыму пригласили Гройсмана убедиться, как преобразился полуостров

В закладки

Симферополь, 5 апреля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман наверняка не в курсе того, как развивается Крым, ему стоить посетить полуостров, чтобы убедиться, насколько велики произошедшие в регионе изменения к лучшему.

Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

«(Гройсман — прим. ФАН) не владеет ситуацией, что в Крыму делается. Крым действительно развивается, и не так, как это было при Украине, когда украинские олигархи и чиновники только и надеялись заполучить землю, санаторий или пансионат, причем за мизерные средства. Гройсману стоит посетить российский Крым», — цитирует Ильясова РИА Новости.

Комментируя заявление главы украинского правительства, ранее сказавшего, что «Крым бы процветал», не стань он российской территорией, вице-спикер парламента полуострова назвал высказывание Гройсмана вбросом и популизмом.

«Очередное вранье и блеф, который употребляется периодически теми или иными украинскими чиновниками», — сказал Ильясов.

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что Донбасс и Крым процветали бы, если бы остались под контролем Киева.

Напомним, глава республики Крым Сергей Аксенов неоднократно отмечал, что с момента воссоединения с РФ полуостров развивается ударными темпами и преображается буквально на глазах.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.