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В Крыму пригласили Гройсмана убедиться, как преобразился полуостров
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    В Крыму пригласили Гройсмана убедиться, как преобразился полуостров

    14:31  5 Апреля 2018
    308

    В Крыму пригласили Гройсмана убедиться, как преобразился полуостров

    Симферополь, 5 апреля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман наверняка не в курсе того, как развивается Крым, ему стоить посетить полуостров, чтобы убедиться, насколько велики произошедшие в регионе изменения к лучшему.

    Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

    «(Гройсман — прим. ФАН) не владеет ситуацией, что в Крыму делается. Крым действительно развивается, и не так, как это было при Украине, когда украинские олигархи и чиновники только и надеялись заполучить землю, санаторий или пансионат, причем за мизерные средства. Гройсману стоит посетить российский Крым», — цитирует Ильясова РИА Новости.

    Комментируя заявление главы украинского правительства, ранее сказавшего, что «Крым бы процветал», не стань он российской территорией, вице-спикер парламента полуострова назвал высказывание Гройсмана вбросом и популизмом.

    «Очередное вранье и блеф, который употребляется периодически теми или иными украинскими чиновниками», — сказал Ильясов. 

    Украинский премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что Донбасс и Крым процветали бы, если бы остались под контролем Киева.

    Напомним, глава республики Крым Сергей Аксенов неоднократно отмечал, что с момента воссоединения с РФ полуостров развивается ударными темпами и преображается буквально на глазах.  

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    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #украина #крым #гройсман #изменения #приглашение #полуостров
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