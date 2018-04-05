Сирия новости 5 апреля 16.30: САА отбила новую атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, 1500 жителей Хасаки вступили в ряды сирийской армии

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Сирия, 5 апреля. САА отбила новую атаку ИГ1 на востоке Дейр-эз-Зора, 1500 жителей Хасаки вступили в ряды САА, продолжается эвакуация боевиков «Джейш аль-Ислам» из Думы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по укрепрайонам «Ан-Нусры» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Исламское государство»1: атакует позиции САА в Дейр-эз-Зоре.

«Джейш аль-Ислам»: продолжает покидать Думу.

Провинция Дамаск

Местный источник в провинции Дамаск пишет в сети Telegram (@UnitedNetworksFSNN), что в Думу прибыло несколько автобусов для эвакуации новой партии боевиков «Джейш аль-Ислам» и членов их семей. Напомним, Сирийская арабская армия (САА) при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заключила соглашение с радикальными исламистами, в соответствии с которым боевики сложили оружие и сдали САА свои позиции в Думе, взамен получив возможность беспрепятственно покинуть регион.

Ранее в провинцию Идлиб были эвакуированы радикалы, базировавшиеся в Харасте, Арбине, Замалке, Джобаре и Айн Тарме.

Провинция Алеппо

Командование вооруженных сил Турции выступило с заявлением, в котором пообещало выбить бойцов Демократических сил Сирии (SDF) из города Тель Рифат так же быстро, как протурецким силам удалось захватить курдский кантон Африн. Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV) местный источник.

Twitter-канал (@jisrtv) передает, что в городе Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо найдено двое убитых.Тела неопознаны.

Провинция Дейр-эз-Зор

Банды «Исламского государства» вновь попытались атаковать расположения Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях города Абу Кемаль. О столкновениях между радикалами ИГИЛ1 и проправительственными силами САР пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MrKyruer). Информационное агентство Al-Masdar News отмечает, что техника, которую террористы применяют при нападениях на позиции армии САР, похожа на ту, что использовалась ИГИЛовцами в Мосуле. Это дает основания полагать, что на подконтрольных проамериканским Демократическим силам Сирии (SDF) территориях провинции, где скрываются террористы, появилась кустарная фабрика по производству оружия.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают наносить удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в провинции Идлиб. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), что российская авиация атакует укрепрайоны радикальных исламистов в окрестностях населенных пунктов Джиср аш-Шугур и Маранд.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет на своем сайте, что Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по укрепрайонам «Тахрир аш-Шам» недалеко от деревни Аль-Бара на юге региона.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al-Masdar News передает, что 1500 жителей городов Камышлы и Хасака вступили в ряды Сирийской арабской армии (САА). Отмечается, что в связи с участившимися конфликтами между контролирующими регион Демократическими силами Сирии (SDF) и местным населением, количество желающих присоединиться к правительственным войскам будет расти.

Ранее сообщалось, что бойцы местного ополчения Хасаки подорвали колонну автомобилей ВС США, в реультате чего погибло 6 военнослужащих и еще 8 – получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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