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Сирия новости 5 апреля 16.30: САА отбила новую атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, 1500 жителей Хасаки вступили в ряды сирийской армии
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    Сирия новости 5 апреля 16.30: САА отбила новую атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, 1500 жителей Хасаки вступили в ряды сирийской армии

    16:30  5 Апреля 2018
    1935

    Сирия новости 5 апреля 16.30: САА отбила новую атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, 1500 жителей Хасаки вступили в ряды сирийской армии

    Сирия, 5 апреля. САА отбила новую атаку ИГ1 на востоке Дейр-эз-Зора, 1500 жителей Хасаки вступили в ряды САА, продолжается эвакуация боевиков «Джейш аль-Ислам» из Думы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по укрепрайонам «Ан-Нусры» в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

    «Исламское государство»1: атакует позиции САА в Дейр-эз-Зоре.

    «Джейш аль-Ислам»: продолжает покидать Думу.

    Сирия новости 5 апреля 16.30: САА отбила новую атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, 1500 жителей Хасаки вступили в ряды сирийской армии

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 5 апреля 16.30: САА отбила новую атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, 1500 жителей Хасаки вступили в ряды сирийской армии

    Местный источник в провинции Дамаск пишет в сети Telegram (@UnitedNetworksFSNN), что в Думу прибыло несколько автобусов для эвакуации новой партии боевиков «Джейш аль-Ислам» и членов их семей. Напомним, Сирийская арабская армия (САА) при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заключила соглашение с радикальными исламистами, в соответствии с которым боевики сложили оружие и сдали САА свои позиции в Думе, взамен получив возможность беспрепятственно покинуть регион.

    Ранее в провинцию Идлиб были эвакуированы радикалы, базировавшиеся в Харасте, Арбине, Замалке, Джобаре и Айн Тарме.   

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 5 апреля 16.30: САА отбила новую атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, 1500 жителей Хасаки вступили в ряды сирийской армии

    Командование вооруженных сил Турции выступило с заявлением, в котором пообещало выбить бойцов Демократических сил Сирии (SDF) из города Тель Рифат так же быстро, как протурецким силам удалось захватить курдский кантон Африн. Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV) местный источник.

    Twitter-канал (@jisrtv) передает, что в городе Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо найдено двое убитых.Тела неопознаны.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 5 апреля 16.30: САА отбила новую атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, 1500 жителей Хасаки вступили в ряды сирийской армии

    Банды «Исламского государства» вновь попытались атаковать расположения Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях города Абу Кемаль. О столкновениях между радикалами ИГИЛ1 и проправительственными силами САР пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MrKyruer). Информационное агентство Al-Masdar News отмечает, что техника, которую террористы применяют при нападениях на позиции армии САР, похожа на ту, что использовалась ИГИЛовцами в Мосуле. Это дает основания полагать, что на подконтрольных проамериканским Демократическим силам Сирии (SDF) территориях провинции, где скрываются террористы, появилась кустарная фабрика по производству оружия.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 5 апреля 16.30: САА отбила новую атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, 1500 жителей Хасаки вступили в ряды сирийской армии

    ВКС РФ продолжают наносить удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в провинции Идлиб. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), что российская авиация атакует укрепрайоны радикальных исламистов в окрестностях населенных пунктов Джиср аш-Шугур и Маранд.

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет на своем сайте, что Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по укрепрайонам «Тахрир аш-Шам» недалеко от деревни Аль-Бара на юге региона.  

    Провинция Хасака

    Сирия новости 5 апреля 16.30: САА отбила новую атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, 1500 жителей Хасаки вступили в ряды сирийской армии

    Информационное агентство Al-Masdar News передает, что 1500 жителей городов Камышлы и Хасака вступили в ряды Сирийской арабской армии (САА). Отмечается, что в связи с участившимися конфликтами между контролирующими регион Демократическими силами Сирии (SDF) и местным населением, количество желающих присоединиться к правительственным войскам будет расти.

    Ранее сообщалось, что бойцы местного ополчения Хасаки подорвали колонну автомобилей ВС США, в реультате чего погибло 6 военнослужащих и еще 8 – получили ранения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #турция #вкс рф #игил #курды #саа #дейр-эз-зор #идлиб #хасака #восточная гута #джейш аль-ислам #ск
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